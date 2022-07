UFFICIALE – Mattia Ferrari confermato sulla panchina di Rimini

By

RivieraBanca Basket Rimini comunica ufficialmente che Coach Mattia Ferrari ricoprirà il ruolo di capo allenatore della Prima Squadra anche per la stagione 2022-2023!

Mattia, legato alla Società da altri due anni di contratto, guiderà il Basket Rimini nel suo ritorno storico in serie A2, categoria che il Coach conosce molto bene come dimostrano i playoff raggiunti sulle panchine di Legnano (2016-2018) e Casale Monferrato (2018-2019). Dopo la straordinaria cavalcata che ha portato alla vittoria del campionato di serie B, c’è grande volontà di continuare il lavoro intrapreso da Mattia che ha portato ottimi risultati anche sotto il profilo della valorizzazione dei singoli giocatori, in particolare dei giovani.

“Sono veramente contento di proseguire il percorso iniziato la scorsa stagione a Rimini. – questa la dichiarazione di Coach Mattia Ferrari – Dopo un’annata finita in modo trionfale adesso viene una parte tanto difficile quanto stimolante del progetto.

Sono convinto, però, che la solidità del Club e la qualità delle persone che lo compongono mi aiuteranno a mettere insieme il roster più competitivo possibile ed a costruire la miglior stagione possibile per Rimini al suo ritorno in serie A2.”

Uff.Stampa Rimini Basket