UFFICIALE – Maurizio Tassone firma con il Kleb Basket Ferrara

Kleb Basket comunica di aver firmato Maurizio Tassone per la stagione sportiva 2022/2023. Guardia/play, classe 1990, 192 centimetri per 92 chilogrammi, il neo giocatore biancazzurro è reduce dall’esperienza in Serie B a Molfetta, chiusa con oltre 10 punti e poco meno di 3 assist a gara, in 35’ di gioco medio. Nelle 18 gare in terra pugliese ha prodotto il 34% al tiro da fuori, prima di essere aggregato per gli allenamenti a Sassari. Cresciuto nel Cus Torino, Tassone ha giocato, oltre che nel Cus, a Pavia (dal 2013 al 2015), nella PMS Torino (dal 2015 al 2017), a Cantù (dal 2017 al 2019), prima di una breve esperienza a Corato, antipasto della stagione 2020/21 a Vigevano, prima dell’approdo a Molfetta. Ora comincia l’avventura al Kleb.

“Sono contentissimo di iniziare questa nuova avventura – le parole di Tassone -, anche perché arrivo in una piazza storica della pallacanestro: motivo di orgoglio e responsabilità. Contento e carico di poter iniziare in questa piazza importante, che dà degli stimoli. La squadra? Bel mix fra chi conosce questa categoria, come Amici, Campani e Bellan, ed una serie di giovani che hanno molta voglia di emergere. A livello tecnico-tattico posso ricoprire i tre ruoli degli esterni, l’idea, d’accordo con coach Leka, è quella di andare a giocare dove richiede il momento della gara. La mia duttilità su più ruoli è sempre stata la mia caratteristica principale. Mi piace molto che pure la squadra abbia quella duttilità e differenti soluzioni”.

“Tassone arriva a Ferrara motivatissimo – le parole del coach Spiro Leka -, ha qualità importanti per noi, come il tiro da fuori ed un buon passaggio per il compagno posizionato meglio in campo. Difende sulle migliori guardie avversarie. Meglio non potevamo trovare in questo momento, per questo siamo contenti”.

Uff stampa Kleb Basket Ferrara