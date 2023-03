UFFICIALE – Mihajlo Jerkovic è ufficialmente un giocatore di San Severo

L’Allianz Pazienza Cestistica comunica di aver tesserato l’atleta Mihajlo Jerkovic che diventa un nuovo giocatore giallonero. Ala-pivot classe 1999, 204 cm per 99 kg di peso, Jerkovic è di origine serba ma cresciuto nel settore giovanile della Reyer Venezia, grazie alla quale ha esordito anche in massima serie nell’annata 2018/2019. Quest’anno al Kleb con cui ha prodotto 7,9 punti e 3,1 rimbalzi di media in 18 minuti di utilizzo.

“Ringrazio il gruppo societario – spiega il Direttore Sportivo Nicolas Panizza – per aver reso possibile questo trasferimento sostenendo l’ennesimo sforzo economico. Mihajlo, sin da subito, ha dimostrato un grande entusiasmo nell’aggregarsi alla squadra, preferendo il nostro progetto rispetto alle contendenti e si è reso disponibile ad aiutarci per raggiungere il prima possibile l’obiettivo salvezza. Per queste ragioni, unitamente alle sue doti fisiche e tecniche, siamo convinti di aver tesserato uno dei migliori profili da aggiungere al nostro roster”.

Entusiasta di vestire il giallonero è proprio Jerkovic che dichiara:

“Arrivo a San Severo in un momento delicato della stagione; ho constatato il rendimento in crescita della squadra avvenuto soprattutto nell’ultimo periodo e spero possa rimanere tale anche con il mio arrivo. Sono estremamente felice della chiamata ricevuta e della fiducia che mi è stata accordata ma adesso tocca a me rimboccarmi le maniche per poter dare un contributo alla squadra. Sono certo che, con il sostegno dei tifosi e la voglia della società di crescere giorno dopo giorno, arriveremo all’obiettivo prefissato. Forza Neri”.

Benvenuto a casa nostra, Mihajlo!

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo