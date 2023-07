UFFICIALE – Mirza Alibergovic nuovo innesto di Udine

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Mirza Alibegovic.

Andrea Gracis (Direttore sportivo): “La rapidità, la convinzione e l’entusiasmo con cui Mirza ha accettato la nostra proposta sono per noi le migliori garanzie di aver scelto un giocatore con grandi motivazioni, estremamente competitivo e con un innato spirito vincente”.

Adriano Vertemati (Allenatore): “Mirza è un agonista che sa essere utile in vari aspetti del gioco, bravo con e senza la palla, sa fare canestro in molti modi ed è un difensore affidabile. Ha grande entusiasmo nel tornare ad Udine”.

Nato a Corvallis (Oregon) il 25 settembre 1992, guardia/ala di 195 centimetri per 95 chilogrammi, Mirza viene da una famiglia di cestisti. Il papà Teoman ha giocato a Udine dal 1999 al 2002, quando ha deciso di intraprendere la carriera da allenatore, sempre a Udine, dal 2003 al 2005. Anche i fratelli minori di Mirza, Amar e Denis, giocano a pallacanestro.

Alibegovic muove i primi passi proprio a Udine, con l’allora Snaidero, nel 2009/2010 in Serie A2. Dopo l’esperienza alla Fortitudo Bologna si trasferisce a Pesaro per giocare in Serie A. Nella stagione 2012-2013 si divide tra Pistoia e Brindisi, prima di vestire la maglia di Mantova. Nell’estate del 2014 si accasa a Brescia. Con la formazione lombarda conquista nel suo secondo anno la promozione in Serie A mettendo a referto 11.4 punti e 4.1 rimbalzi di media. Nella massima serie ci resta per un anno e mezzo, prima con Torino e in seguito con la maglia di Capo d’Orlando. A febbraio del 2018 si trasferisce a Tortona. Con la Bertram, nella stagione 2018-2019 realizza 18 punti di media, conquistando la Coppa Italia LNP. Nel 2019 fa ritorno a Torino: nei tre anni successivi diventa capitano della Reale Mutua e chiude sempre in doppia cifra per punti segnati. L’ultima stagione lo ha visto protagonista a Cremona. Alibegovic ha vinto la Supercoppa, la Coppa Italia LNP e il campionato di A2 realizzando quasi 11 punti di media in 23 minuti.

Bentornato a Udine Mirza!

UFF.STAMPA APU UDINE