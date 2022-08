UFFICIALE – Nardò annuncia Marco Ceron

Il Toro piazza il colpo tricolore con l’arrivo dell’atleta veneziano

HDL Pallacanestro “Andrea Pasca” Nardò comunica di aver raggiunto l’accordo per l’arrivo in maglia granata di Marco Ceron, guarda/ala classe ’92, 195cm per 100kg.

Archiviate le giovanili a Treviso, si trasferisce alla Reyer Venezia prima di approdare nelle varie Recanati, Napoli, e Lago Maggiore dove vince Coppa Italia ed MVP della competizione. Un ritorno a Napoli in Legadue prima della consacrazione nella massima serie a Venezia prima e Pesaro poi, dove è uno dei maggiori realizzatori del club. Nel 2018 firma a Brescia, sempre in Serie A, ma pochi mesi dopo, a novembre, in uno scontro fortuito di gioco subisce un brutto infortunio al cranio che lo tiene lontano dai campi per una lunga riabilitazione che lo porta a recuperare l’idoneità sportiva. Ed infine, le occasioni di Scaligera Verona, Mantova con coach Di Carlo e Virtus Bologna, dove completa un roster emiliano di altissimo livello.



“Sono molto contento di ritrovare coach Gennaro di Carlo e di iniziare questa nuova avventura a Nardò con tanta voglia di rimettermi in gioco”, dichiara Ceron.



Per Marco poche parole ma un obiettivo ben chiaro: ritornare ai massimi livelli, e farlo con la canotta granata.

La società continua a lavorare sul mercato per completare il roster che tra circa due settimane si ritroverà per iniziare la preparazione in vista della Supercoppa LNP di settembre.

