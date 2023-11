Lazar Trunić non è più un giocatore di Hdl Nardò Basket. La guardia serba con formazione italiana, classe 2000, ha rescisso il contratto che lo legava al club granata.

In questa stagione Trunic ha collezionato complessivamente tre presenze, due in Supercoppa contro Agrigento e Trapani e una in campionato con Forlì, per un totale di 25 minuti giocati e 3 punti realizzati.

La società augura al giocatore i migliori successi per il suo futuro.

Area Comunicazione Nardò Basket