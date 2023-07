UFFICIALE – Nardò conferma Andrea Donda

Nardò Basket è lieta di annunciare di aver rinnovato l’intesa con Andrea Donda, centro classe 1999, 210cm per 106kg.



Giunto a Nardò al termine della Supercoppa LNP 2022, Donda ha chiuso la sua prima annata in granata con 16 minuti a partita, con 3 punti a referto e 4 rimbalzi conquistati in media. Giovane dall’importante struttura fisica, Donda sarà per il secondo anno consecutivo al servizio di coach Di Carlo.

“Dare continuità al lavoro fatto la scorsa stagione è stata una priorità, tant’è che quando ho ricevuto l’offerta di Nardò – rivela Andrea Donda – non ho esitato ad accettare. Ringrazio la società e il coach per la fiducia nei miei confronti, non vedo l’ora di dar via alle danze e combattere per una grande stagione”.

Uff stampa Nardò Basket