UFFICIALE – Nardò conferma Matteo Parravicini

Nardò Basket è lieta di comunicare il rinnovo di Matteo Parravicini, playmaker classe 2001, 187cm per 83kg.

Parravicini approda a Nardò nell’estate 2022, dopo aver conquistato, pochi mesi prima, la massima serie con Scafati. Nella stagione 2022/2023 in maglia granata, il play trova largo impiego nelle gerarchie di coach Di Carlo, giocando 26 minuti di media a partita, conditi da 7 punti, 2 assist e 2 rimbalzi, uniti ad intensità e agonismo in fase difensiva. Caratteristiche grazie alle quali ha entusiasmato la piazza neretina, da sempre desiderosa di osservare in campo grinta e carattere: qualità che hanno contraddistinto Parravicini durante la sua prima stagione al servizio del Toro.

“Sono molto contento di continuare il percorso iniziato la scorsa stagione – afferma Matteo Parravicini – e di esser stato apprezzato tanto da meritarmi la riconferma. Ho voglia di rivedere un sacco di persone con cui ho avuto piacere di lavorare, nonché conoscere le nuove figure e i nuovi compagni. Non vedo l’ora di toglierci soddisfazioni e di fare un gran campionato: forza Nardò!”

UFF.STAMPA NARDO’ BASKET