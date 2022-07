UFFICIALE – Nardò conferma Poletti sotto canestro

L’HDL “Andrea Pasca” Nardò è lieta di annunciare la firma di Mitchell Poletti, lungo classe 1988, 205cm per 104kg.

Il Capitano granata ha concluso la scorsa stagione viaggiando a 14 punti e 7 rimbalzi di media in stagione regolare, conquistando la salvezza in occasione della serie playout contro Orlandina Basket, durante la quale ha messo a referto 17 punti di media in 4 gare.

Una meritata conferma per Mitchell Poletti, che, anche questa stagione, fornirà il suo talento e la sua leadership alla guida del Toro.

“Sono contentissimo di restare a Nardò, un posto speciale per il mio cuore. Ringrazio la società e l’allenatore per la fiducia riposta nei miei confronti.

Spero di regalare grandi soddisfazioni alla piazza – afferma Mitch Poletti – dando seguito alla cavalcata della scorsa stagione che ha portato alla salvezza”.

