UFFICIALE – Nardò, dopo Borra torna anche Lorenzo Baldasso

Un altro ritorno a “casa” per Hdl Nardò Basket. Dopo Jacopo Borra, il club granata ha ingaggiato anche la guardia Lorenzo Baldasso, nato a Venaria Reale (Torino) il 2 febbraio 1995, 192 cm per 88 kg, svincolato dopo l’esperienza dello scorso anno proprio a Nardò, dove ha collezionato 25 presenze durante la stagione regolare (con 218 punti, 37% da 3, 33% da 2 e 87% dai liberi).

Baldasso ha mosso i primi passi nella PMS Torino, per approdare poi in A2 a Matera e a Trieste dove in tre stagioni ha collezionato una Supercoppa LNP e la promozione in Serie A. Poi Jesi, Imola, Latina, Eurobasket Roma e Nardò. Nel suo curriculum anche le esperienze in maglia azzurra in occasione degli Europei under 16 prima e under 18 poi.

“Sono molto contento di essere tornato a Nardò – spiega – per me è una sfida stimolante, innanzitutto perché ho firmato a stagione avviata e questo mi spinge a dimostrare di essere al mio livello. E poi perché Nardò ha avuto una partenza difficile, complice senza dubbio un calendario proibitivo. Mi piacerebbe essere uno dei protagonisti della ripresa del Toro in questo campionato per poter arrivare agli obiettivi prefissati dalla società”.

Area Comunicazione Nardò Basket