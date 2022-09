UFFICIALE – Nardò firma Andrea Donda

HDL “Andrea Pasca” Nardò completa l’organico con il centro triestino

HDL “Andrea Pasca” Nardò comunica di aver siglato l’accordo con Andrea Donda, centro classe 1999 di 210cm per 113kg, nativo di Trieste.

Dalle giovanili delle piccole realtà Triestine approda ben presto nella Pallacanestro Trieste, prima squadra della Città. Dal 2016 al 2020 un quadriennio di crescita esponenziale in terra sicula, con la maglia di Capo d’Orlando. Nelle ultime tre stagioni, per lui Cremona, Gijón e Graz (Spagna).

Ha vestito la maglia delle nazionali giovanili Under 15 (2014), Under 16 (2014/15) e Under 17 (2017).



Donda è già a disposizione di coach Di Carlo e dello staff tecnico granata, congiuntamente unito al gruppo che sta preparando in palestra la prima uscita ufficiale di campionato in programma il 2 ottobre prossimo, alle ore 18:00, presso il Pala “San Giuseppe da Copertino” di Lecce.

“Sono molto felice di essere a Nardò e ritrovare coach Di Carlo. Darò tutto ciò che posso, – afferma Andrea Donda – siamo già concentrati per la partita del prossimo 2 ottobre contro Chiusi, il nostro obiettivo è di vincere quante più partite possibile”.

Uff.Stampa Andrea Pasca Nardò