UFFICIALE – Nardò firma Lorenzo Maspero

Nardò Basket è lieta di comunicare la firma di Lorenzo Maspero, playmaker classe 1998, 184cm per 76kg.

Play puro, capace di dettare i ritmi di gioco, nonché grande difensore perimetrale, Maspero debutta a 17 anni in Serie Bcon Bottegone, per poi compiere il salto di categoria l’anno successivo, militando in A2 con Montegranaro: un’ottima stagione per il classe ‘98 che viene convocato in Nazionale U20. A seguire, ben quattro annate a Mantova, prima di approdare a Treviglio dove chiude l’ultima stagione disputando 18 minuti a partita, con una media di 6 punti e 3 assist.

Un’altra vecchia conoscenza per coach Di Carlo, che ha allenato Maspero nel corso della sua parentesi a Mantova.

“Sono onorato di essere arrivato a Nardò. Ho deciso di venire qui – dichiara Lollo Maspero – per sognare in grande assieme alla società e ripagare la fiducia di coach Di Carlo. Ringrazio di far parte di questa squadra, sono pronto a mettermi in gioco e a lottare fino alla fine per questa maglia”

UFF. STAMPA NARDO’ BASKET