UFFICIALE – Nardò firma Russ Smith

HLD “Andrea Pasca” Nardò è lieta di comunicare di aver siglato l’accordo che la legherà all’atleta Russ Smith. Nato a New York il 16 aprile 1991, Smith è un playmaker di 183 centimetri per 84kg.



Campione NCAA nel 2013, NCAA AP All-America Third Team nello stesso anno e NCAA AP AIl-America First Team nel 2014. Dopo quattro stagioni in NCAA con i Louisville Cardinals (vincendo il titolo NCAA 2013) viene scelto alla quarantasettesima chiamata del Draft NBA 2014 dai Philadelphia 76ers e nello stesso giorno viene ceduto ai New Orleans Pelicans.

Nei Pelicans gioca sei gare prima di andare in D-League, per poi rispondere alla chiamata dei Memphis Grizzlies dove disputa 21 gare con 48 punti all’attivo.

Dal 2015 in poi tanta D-League, Cina e Porto Rico, con una parentesi al Galatasaray, in Turchia.

Un ulteriore rinforzo in cabina di regia già disponibile agli ordini di coach Di Carlo.

“Siamo felicissimi di questo ingresso in squadra, reso possibile grazie all’encomiabile lavoro del nostro direttivo, a dimostrazione della compattezza societaria e della professionalità della dirigenza. Auguriamo a Russ Smith il meglio in questa sua nuova avventura granata, – afferma il presidente Cesare Barbetta – con la consapevolezza di aver aggiunto una pedina importante all’interno della nostra scacchiera”.

“Una firma di spessore, quella di Russ Smith, a testimonianza degli sforzi societari e degli sponsor. Lavoriamo incessantemente – dichiara il vicepresidente Marco Papadia – per mettere a disposizione del coach le condizioni migliori per rendere al meglio e siamo sicuri che il neoacquisto contribuirà ad innalzare ulteriormente il livello della squadra”.

UFF.STAMPA HDL NARDO’