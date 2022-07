UFFICIALE – Nardò ingaggia Matteo Parravicini

HDL “Andrea Pasca” Nardò comunica di aver raggiunto l’accordo con il playmaker Matteo Parravicini.

Classe 2001, nativo di Varese, 187 centimetri per 83 kg di peso, giunge in terra salentina fresco di vittoria del campionato di A2 con la Givova Scafati. Un giovane dalle grandi speranze, cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Varese, disputando dapprima tutta la trafila giovanile, poi andando in prestito in C Silver con la società Amici Pallacanestro Varese. Nella stagione seguente, quella 2017/18, l’esordio con canestro nella massima serie sempre in maglia varesina. Poi all’orizzonte la Serie B per accumulare esperienza e carattere, grazie alla chiamata di Oleggio. Nella stagione 2019/20 di nuovo una categoria più sù, firmando in A2 a Bergamo, dove ci resta per due stagioni vincendo nell’ultima il titolo di miglior Under 21. Nell’ultima stagione si è fatto spazio all’interno dell’ultra competitivo roster di Scafati con 10 minuti di media disputati tra stagione regolare, fase ad orologio e playoff, conquistando poi la promozione in Serie A2.

“Ho scelto Nardò perché ho sentito fin da subito la grande voglia del coach e della società di avermi in organico, oltre che le loro ambizioni, e questa cosa mi trasmette grande fiducia ed entusiasmo. Penso che la squadra possa fare un grande campionato – afferma Parravicini – e sorprendere. Anche se queste cose più che dirle penso che vadano dimostrate giorno dopo giorno, prima in palestra e poi sul campo davanti ai tifosi”.

Area Comunicazione

Pallacanestro “Andrea Pasca” Nardò