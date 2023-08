UFFICIALE – Nardò piazza il colpo più atteso: Russ Smith resta in granata

By

Nardò Basket è lieta di comunicare la riconferma di Russ Smith, play/guardia statunitense, classe 1991, 183cm per 84kg.

Eroe in quel di Louisville, con cui vince l’NCAA nel 2013, viene scelto al Draft NBA alla 47 dai 76ers che lo cedono ai Pelicans. A seguire, esperienza a Memphis per poi giocare in D-League, Cina, Porto Rico e Turchia, da dove, chiusa la parentesi con il Galatasaray, approda a Nardò nel dicembre 2022, incantando i tifosi granata nella seconda metà di stagione.

Quattordici apparizioni nel girone rosso, chiuso a 23 punti, 3 assist e 3 rimbalzi di media a partita. Numeri in crescita nella seconda fase, dove Russ ha toccato i 27 punti di media a partita e playoff contro Cantù conquistati grazie alla sua prodezza all’ultimo respiro in quel di Latina.

Il colpo più atteso dalla piazza neretina, lieta di poter apprezzare anche in questa stagione le funamboliche giocate di un’atleta fuori dal comune.

Uff Comunicazione Nardò Basket