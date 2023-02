UFFICIALE – Nardò si accorda con Ruben Zugno, in uscita dalla NPC Rieti

L’HDL “Andrea Pasca” Nardò è lieta di annunciare la firma di Ruben Zugno, playmaker classe 1996, 187cm per 77kg.

Zugno sposa i colori granata dopo una prima parte di stagione disputata con NPC Rieti, nel girone verde di Serie A2, dove ha messo a referto 8 punti di media a partita, conditi da 3 assist e 2 rimbalzi, con un impiego di 28 minuti a partita.

Prodotto del settore giovanile di Cantù, con cui ha esordito nella massima categoria italiana, Zugno disputa le sue migliori stagioni a Bergamo, in A2, dove viene nominato capitano a soli 24 anni, a seguito di una stagione, quella 2019/2020 da 12 punti, 4 assist e 4 rimbalzi per allacciata di scarpe in 30 minuti d’impiego per gara.

“Sono davvero entusiasta e carico di entrare a far parte di questa società. Non vedo l’ora – afferma Zugno – di conoscere tutti, iniziare a lavorare con i miei nuovi compagni e dare tutto per questa maglia“.

Uff stampa HDL “Andrea Pasca” Nardò