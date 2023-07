UFFICIALE – Nardò si assicura le prestazioni di Antonio Iannuzzi

Nardò Basket è lieta di comunicare la firma di Antonio Iannuzzi, centro classe 1991, 207cm per 103kg.

Cresciuto tra le giovanili di Avellino e Siena, Iannuzzi, veterano delle categorie di vertice italiane, vanta ben quattro stagioni in Serie A con le maglie di Capo D’Orlando, Brindisi, Varese e Torino, dove conquista una Coppa Italia nel 2018.

Per il classe ’91, apparizioni importanti anche a livello europeo, avendo disputato la Eurocup, la Europe Cup e la Champions League.

Nella stagione 2020/2021 arricchisce la sua bacheca personale vincendo la Coppa Italia LNP e conquistando la massima serie con Napoli.

Nell’ultima annata, 11 presenze in maglia JuviCremona prima di fare ritorno a Mantova, dove chiude la stagione con 10 punti e 9 rimbalzi in 26 minuti di media a partita.

Un grande colpo per il Toro che riempie il pitturato con spessore ed esperienza. Anche Iannuzzi è stato già in passato allenato da coach Di Carlo, a Capo D’Orlando e a Mantova.



“Sicuramente sono molto contento di aver firmato per Nardò – afferma Antonio Iannuzzi – e aver ritrovato sia coach Gennaro che alcuni compagni come Ferrara e Maspero. Non vedo l’ora di iniziare e metterci alla prova come squadra in questo campionato”.

