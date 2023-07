UFFICIALE – Nicola Berdini confermato a Cantù

Nuova conferma nel roster dell’Acqua S.Bernardo Cantù. Il play, classe 2003, Nicola Berdini vestirà infatti la maglia biancoblù anche nella stagione 2023/2024.

“La conferma di Nicola – commenta il General Manager dell’Acqua S.Bernardo, Alessandro Santoro – è un segnale nella direzione della continuità. Pur avendo ampia libertà nella costruzione del roster, a eccezione del rapporto già consolidato con Filippo Baldi Rossi, abbiamo prestato attenzione ai rinnovi proprio per dare un seguito al lavoro compiuto fino a qualche mese fa. Berdini si inserisce perfettamente in questo contesto, visto che è un ragazzo che ha dimostrato in ampie parti di campionato le sue qualità e credo possa confermarle nella prossima stagione”.

“Abbiamo – conclude Santoro – molta fiducia in Nicola e siamo convinti che, nonostante la giovane età, possa dare un contributo concreto al nostro progetto”.

“Sono molto felice – commenta Nicola Berdini – di rimanere a Cantù. Poter giocare di nuovo per il popolo biancoblù e per una società così ambiziosa e importante è motivo di grande orgoglio per me e non vedo l’ora di rivedere i miei compagni e lo staff. Vogliamo toglierci delle soddisfazioni tutti insieme!”

LA CARRIERA

Scuola Reyer Venezia, Berdini si forma nelle giovanili orogranata, con cui disputa, per due anni consecutivi (2018-2020), l’Adidas Next Generation Tournament, ovvero l’EuroLega per le squadre U18. Alla sua prima partecipazione gioca 24’ di media, segnando oltre 14 punti a partita; l’anno dopo riesce quasi a raddoppiare le sue cifre, chiudendo la prestigiosa manifestazione europea a 22.5 punti, 3 rimbalzi e 2.8 assist in 37’ di media sul parquet. Il percorso cestistico di Berdini nei campionati Senior inizia invece tre anni fa, a Biella. Con la squadra piemontese disputa il campionato 2020-’21 di Serie A2, giocando 31 partite e mettendo insieme 4.7 punti e 1.3 assist in 18’ di media. Nell’estate del 2021 si trasferisce a Ravenna, con cui raggiunge la semifinale playoff proprio contro l’Acqua S.Bernardo, mostrando picchi importanti nel corso

della stagione, nello specifico in Supercoppa e nella fase a orologio. In 3 gare di Supercoppa segna infatti 7.7 punti di media in 20’ sul parquet a incontro. Nelle 4 sfide di fase a orologio riesce a fare ancora meglio, realizzando 8.5 punti in 21’ di media.

Nella scorsa stagione il passaggio a Cantù, dove si rende protagonista di un buon campionato chiuso con 5,3 punti, 1,4 rimbalzi e 1,5 assist di media a match.

Berdini è attualmente impegnato con la maglia della Nazionale Italiana ai Campionati Europei Under 20 di Heraklion.

UFF.STAMPA PALL.CANTU’