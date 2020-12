Fortitudo Pallacanestro comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’atleta Nicolò Dellosto. A Nicolò vanno i ringraziamenti del Club per la professionalità sempre dimostrata nel lavoro in palestra, con un sincero augurio per la prosecuzione della sua carriera.

Il giovane ora scenderà di categoria per firmare con la Top Secret Kleb Basket Ferrara, attesa nelle prossime ore l’ufficialità della società estense.