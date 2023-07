UFFICIALE – Nota di Pallacanestro Cantù: “Baldi Rossi resta con noi”

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica che l’atleta Filippo Baldi Rossi è un tassello fondamentale della squadra nella prossima stagione sportiva. Pertanto il giocatore vestirà i colori biancoblù anche nel campionato 2023/2024.

“Negli ultimi anni – dichiara il Presidente di Pallacanestro Cantù, Roberto Allievi – abbiamo compiuto grandi sforzi per assicurare al club la solidità economica che ci permette di costruire un roster adeguato ai nostri obiettivi sportivi. Concordemente con il nostro staff tecnico riteniamo Filippo, che tra l’altro non solo è felice di rimanere a Cantù, ma è anche molto motivato in vista del prossimo campionato, una pedina fondamentale della nostra squadra e per questo non abbiamo alcuna intenzione di privarcene”.

“D’altra parte – aggiunge Allievi – l’amore vince tutto e ci sembra corretto premiare l’amore per il club che dimostrano i componenti del nostro CDA, che hanno condiviso questa scelta, i nostri sponsor, che stanno confermando o rinnovando il loro sostegno per la prossima stagione, e i nostri tifosi, che sono certo aderiranno con i consueti importanti numeri alla campagna abbonamenti che inizia lunedì“.

uff.stampa pall.cantù