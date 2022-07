UFFICIALE – Nuovo innesto per San Severo. È fatta per Ion Lupusor in giallonero

Altro tassello importante per l’Allianz Pazienza. La Cestistica Città di San Severo comunica l’accordo con l’ala di 200cm Ion Lupusor. Nato a Dusmani (Moldavia) nel 1996, ma cestisticamente cresciuto nel vivaio della Viola Reggio Calabria, società con la quale ha esordito giovanissimo in A2 e con cui ha disputato tre stagioni e mezzo prima di approdare alla Givova Scafati nel 2017. Ha vestito la maglia dei campani anche nella stagione 20/21 dove ha concluso il campionato con 6.46 pt. di media in 17.46 minuti di utilizzo, prima di trasferirsi a Treviglio con cui ha chiuso a 6 punti, 3 rimbalzi ed 1 assist in 16 di impiego medio. Per lui anche esperienze a Roseto (17/18) e Siena (18/19), oltre alla trafila delle nazionali giovanili fino alla partecipazione al mondiale 2015 con l’Under 19.

“Con Ion aggiungiamo al nostro roster un giocatore versatile – commenta il capo allenatore Damiano Pilot – che nonostante l’età ha già maturato tanta esperienza nel campionato di A2. Dopo i primi contatti in cui ci siamo confrontati sugli obiettivi per la prossima stagione c’è stata subito grande sintonia. Mi ha colpito la sua ambizione e la voglia di riscatto per una stagione in cui non ha potuto dare il meglio perché fermato da un infortunio, sono sicuro che porterà tanta energia alla nostra causa”.

Motivanti risultano anche le primissime dichiarazioni dell’ala giallonera:

“Sono motivato, carico ed entusiasta per questa mia nuova esperienza. Scegliere San Severo è stata una conseguenza naturale, un qualcosa di estremamente semplice a partire dalla chiacchierata con il coach. Ci siamo confrontati e le nostre idee vanno di pari passo: una squadra giovane che lotta e non si arrende mai. L’altro motivo che mi ha spinto ad accettare, sono sincero, è il calore dei tifosi; è una piazza appassionata che non fa mai mancare il proprio sostengo alla squadra e questo per me è un fattore fondamentale, perché non ci si sente mai soli. Ringrazio la dirigenza per avermi dato un’importante opportunità e non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni. San Severo sto arrivando!”

Benvenuto a San Severo, Ion!

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo