UFFICIALE – Nuovo under per l’Apu Old Wild West Udine: da Piacenza arriva Benjamin Marchiaro

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Benjamin Marchiaro Fiore.

Nato a Buenos Aires (Argentina) il 28 maggio 2004, Benjamin è alto 195 centimetri e può ricoprire i ruoli di guardia e ala piccola: il giovane talento italo/argentino è aggregato ufficialmente alla Prima Squadra in qualità di under.

Marchiaro è cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Varese: con la Varese Academy Pallacanestro ha conquistato l’IBSA Next Gen Cup, il titolo di Campione Regionale U19 e la partecipazione all’ adidas Next Generation Tournament. Nella stagione 2022-2023 ha giocato nel campionato di Serie A2 con la maglia della Kienergia Rieti. In estate ha firmato con la Bakery Basket Piacenza, facendo registrare 2.4 punti e quasi 2 rimbalzi in 11 minuti di media nel campionato di Serie B.

Nell’estate 2023 ha giocato con la Nazionale Argentina conquistando il 5° posto ai Mondiali U19. Con la maglia dell’Argentina Benjamin ha giocato anche i campionati Americani U18 nel 2022 segnando 11.6 punti e 3.4 rimbalzi di media in 5 partite.

Benvenuto a Udine Benjamin!

UFF. STAMPA APU UDINE