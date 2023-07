UFFICIALE – Orzinuovi firma Daniel Donzelli

L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare l’accordo con Daniel Donzelli, ala forte italiana, per la stagione 2023/2024. ⚪️🔵

@danieldonzelli_15 “Sono molto lieto di far parte di questa squadra è di questa società e la ringrazio, appunto, per aver creduto in me. Il campionato sulla carta non è dei più semplici, ma si gioca 5 contro 5 e, partita dopo partita, ci toglieremo bei risultati. Non vedo l’ora di conoscere la squadra e di riabbracciare coach Andrea Zanchi dopo molti anni. Forza Orzi!”

UFF.STAMPA PALL.ORZINUOVI