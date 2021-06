L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare l’accordo con Giga Janelidze, ala forte georgiana di formazione italiana di 201 cm, per la stagione 2021/2022.

Classe 1995 e nativo di Kutaisi (Georgia), Giga Janelidze muove i primi passi nella palla a spicchi in Italia, dividendosi tra il settore giovanile di Rimini e quello di Casalpusterlengo, considerato uno tra i vivai più floridi del panorama cestistico nazionale e collezionando una presenza in prima squadra (DNA) durante il campionato 2012/2013. L’annata successiva lo vede ai nastri di partenza con la canotta dell’Urania Milano (Serie B), facendo registrare 5.6 punti di media a partita in 16 minuti di utilizzo. Le cifre maturate ai Wildcats gli valgono la chiamata di Roseto (Serie A2), piazza storica della pallacanestro italiana, mettendo a referto 6.8 punti di media a partita conditi da 5.5 rimbalzi catturati ad ogni allacciata di scarpe. L’estate seguente accetta la proposta di Jesi (Serie A2), dove rimane per un biennio, dando un apporto significativo per la permanenza del sodalizio marchigiano nella seconda serie nazionale. Conclusa l’esperienza sotto i colori dell’Aurora, sceglie di sposare il progetto di Trieste (Serie A2), altra piazza ambiziosa e nobile, con cui scrive a referto 5.6 punti di media a partita addizionati a 4.1 rimbalzi catturati, contribuendo, in uscita dalla panchina, alla vittoria della Supercoppa LNP e alla promozione in Serie A ai danni di Casale Monferrato. La stagione 2018/2019 coincide con il debutto in massima serie, ancora a difesa dei colori di Trieste. Tuttavia, non riuscendo a ritagliarsi un minutaggio adeguato, viene ceduto in prestito a Cagliari (Serie A2), per proseguire nel suo processo di crescita cestistica e mettendo a tabellino 8.1 punti di media a partita glassati da 4.8 rimbalzi catturati. Trieste, dopo la brillante salvezza ottenuta, sceglie di richiamarlo dal prestito inserendolo nel roster che prende parte alla Serie A, ma a metà campionato, non avendo spazio, si trasferisce a Napoli (Serie A2), giocando solo tre gare prima che la pandemia costringa la federazione a sospendere tutte le competizioni. Nella scorsa estate si aggrega al ritiro prestagionale ed agli allenamenti dell’Urania Milano (Serie A2), in attesa di trovare una collocazione. Ad ottobre riparte da Avellino (Serie B), società che intende tornare prontamente nella pallacanestro che conta, chiamato a rivestire un ruolo cruciale nel mosaico campano. Però già nel mese di novembre sceglie di esercitare una clausola contrattuale di uscita a suo favore, approdando a Verona (Serie A2), agli ordini di coach Andrea Diana prima e di coach Alessandro Ramagli poi, per sopperire all’infortunio accorso a Giovanni Pini, maturando 4.9 punti di media a partita e strappando il biglietto per la qualificazione al tabellone argento dei playoff promozione.

Giga Janelidze verrà presentato ufficialmente alla stampa nella giornata di mercoledì 30 giugno alle ore 18.00 presso il PalaBertocchi di Orzinuovi, Via Lonato.

Alessandro Muzio, Direttore Sportivo dell’Agribertocchi Orzinuovi, esprime le sue sensazioni in merito all’accordo con Giga Janelidze: «Siamo contenti della firma di Giga Janelidze, primo nuovo tassello della squadra dopo le riconferme della passata stagione di Marco Spanghero e Matteo Martini. E’ un giocatore di grande esperienza nella categoria, ma con ancora ampi margini di miglioramento nella sua crescita. Lo scorso anno a Verona non ha avuto molto spazio, ma credo che a Orzinuovi sicuramente ne avrà, potendo dimostrare, con la giusta dose di grinta ed aggressività, di essere un giocatore valido. Giga Janelidze può ricoprire sia il ruolo di ala forte, che di centro, inoltre è bravo a giocare il pick and roll, è dotato di un tiro affidabile ed è tosto in difesa. Siamo felici di averlo ad Orzinuovi e continueremo a lavorare assiduamente sul mercato per allestire il miglior roster possibile e dare nuove gioie ai nostri tifosi».

Queste le parole di Giga Janelidze, dopo la firma con l’Agribertocchi Orzinuovi: «Anche la scorsa estate avevo intavolato una trattativa con Orzinuovi, ma nulla si era concretizzato. Coach Fabio Corbani mi ha cercato per due anni consecutivi, questo mi fa pensare che abbia voglia di lavorare con me e non può che farmi piacere. So che Orzinuovi è una società seria. E’ un aspetto importante, che consentirà di allenarmi e giocare in tutta serenità e che permetterà di esprimermi al meglio. Sicuramente darò tutto me stesso, come ho sempre fatto nella mia carriera».

