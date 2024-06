By

OrziBasket è felice di annunciare l’ingaggio di Matteo Bogliardi per la stagione 2024/2025! Bogliardi, playmaker di 189 centimetri per 86 kg classe 2002, è stato eletto “Miglior Giocatore U21 – Serie A2 Old Wild West 2022/2023” con medie di 10.1 punti, 2.6 assist e 3.3 rimbalzi nelle 24 partite disputate durante la stagione regolare.

Matteo, dopo un lungo periodo di riabilitazione, è finalmente pronto per tornare in campo

Benvenuto a Orzinuovi, Boglia!

