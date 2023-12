UFFICIALE – Orzinuovi ingaggia Paul Jorgensen

L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare l’accordo con Paul Jorgensen, playmaker/guardia statunitense con passaporto italiano di 188 cm fino al termine della stagione.

Classe 1996 e nativo di Ramsey (New Jersey), Paul Jorgensen muove i primi passi nella palla a spicchi presso la Don Bosco High School di Ramsey, viatico che lo porta ad approdare al College sotto i colori dei George Washington Colonials (NCAA), per un biennio. Nel 2017 risponde alla chiamata dei Butler Bulldogs (NCAA), dove, nella stagione 2018/2019, fattura 11.7 punti di media a partita e 3.1 rimbalzi catturati ad ogni allacciata di scarpe. Archiviata l’esperienza collegiale, inizia la propria carriera da professionista in Spagna, con la canotta di Palencia (LEB Gold), scrivendo a referto 7.8 punti di media a partita. Il campionato 2020/2021 lo vede ai nastri di partenza nelle Azzorre, quando a Madeira (Liga Profissional), porta in dote 17.9 punti di media a partita conditi 3.3 rimbalzi catturati e 3.9 assist. Sposa la causa dell’Enea Astoria Bydgoszcz (PLK), ma decide, in seguito, di terminare l’anno in Portogallo, ingaggiato dal Porto (Liga Profissional), con cui matura 13.5 punti di media a partita glassati da 2.5 rimbalzi catturati. Nell’annata 2021/2022 è di scena in terra iberica ad Oviedo (LEB Gold), mettendo a tabellino 13.3 punti di media a partita uniti a 2.6 rimbalzi catturati e 1.3 assist. Durante l’estate del 2022 accetta la proposta dell’Estudiantes di Madrid (LEB Gold), sodalizio storico della pallacanestro spagnola, facendo registrare 12.2 punti di media a partita. Nello scorso luglio si trasferisce in Grecia, dove firma con i Kolossos Rodi (Heba A1), producendo 7.3 punti di media a partita sommati a 3.3 rimbalzi catturati.

Andrea Zanchi, Capo Allenatore dell’Agribertocchi Orzinuovi, commenta così: «Paul Jorgensen è un giocatore esperto che ha già militato in importanti leghe europee come quelle di Polonia, Portogallo, Spagna e Grecia. Proviene da un college prestigioso come Butler e abbiamo riscontrato in lui quelle caratteristiche tecniche che pensiamo possano aiutare la squadra nel perseguimento dei suoi obiettivi stagionali. E’ una guardia con ottima predisposizione al tiro, che può ricoprire i tre ruoli esterni e che è, tra l’altro, in possesso del passaporto italiano. Siamo consci delle difficoltà del campionato e del valore delle avversarie, ma questo è l’ennesimo segnale da parte della società che noi ci crediamo e continueremo a lavorare tutto insieme in palestra per meritarci il sogno finale!».

Queste le parole di Paul Jorgensen, fresco di accordo con l’Agribertocchi Orzinuovi: «Sono molto entusiasta di venire a giocare in Italia per la prima volta nella mia carriera. Ho avuto delle ottime referenze riguardo ad Orzinuovi e tutti mi hanno parlato benissimo sia della società, che dei tifosi. Mi metto a servizio di coach Andrea Zanchi e dei miei nuovi compagni e farò tutto quanto sarà necessario per aiutare il club a raggiungere i nostri obiettivi e mantenere la categoria».

Alessio Sigalini

Ufficio Stampa

S.S.D. A R.L.

Pallacanestro Orzinuovi