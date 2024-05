UFFICIALE – Piero Bucchi torna sulla panchina di Brindisi

BRINDISI, 16 maggio 2024 – Più di duecento panchine in biancoazzurro a partire dalla stagione 2011/12, con la vittoria della Coppa Italia di Legadue e il ritorno nella massima serie. Centoventotto presenze in Lega A, sessanta vittorie, quattro permanenze consecutive, tre qualificazioni alle Final Eight, due partecipazioni ai play-off scudetto, prime due competizioni europee disputate.

Dal 21 settembre 2011, Ostuni-Brindisi gara di andata del primo turno della Coppa Italia di Legadue, al 4 maggio 2016 Cremona-Brindisi ultimo match della regular season di Lega A.

Numeri che riescono a descrivere solamente in parte la storia e il legame mai interrotto tra coach Piero Bucchi e la New Basket Brindisi. Un percorso di sport, vita e passione destinato a scrivere un nuovo capitolo ricco di fascino in cui società, allenatore, squadra, tifosi e città intera dovranno lottare uniti fianco a fianco.

Si comunica con grande emozione e soddisfazione che la guida tecnica della prima squadra è stata affidata per il prossimo biennio a Piero Bucchi, allenatore al primo posto in attività in Serie A con più partite allenate (755) e al quinto posto in assoluto per numero di gare nel massimo campionato italiano.

Nel corso della sua prestigiosa carriera, ha preso parte a cinque campionati di Serie A2: quattro le promozioni dirette (Rimini 1996/97, Napoli 2001/02, Brindisi 2011/12, Roma 2018/19) e una finale playoff disputata.

La conferenza stampa di presentazione si svolgerà sabato 18 maggio alle ore 16:30 presso la sala stampa del PalaPentassuglia. Giornalisti, cittadini e tifosi sono invitati a partecipare per accogliere il grande ritorno sulla panchina biancoazzurra.

