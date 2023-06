UFFICIALE – Pierpaolo Marini resta a Treviglio

By

La Blu Basket 1971 e Pierpaolo Marini continuano insieme: il giocatore vestirà la casacca biancoblù anche nel campionato di Serie A2 2023/2024. Per Marini sarà la seconda stagione consecutiva (terza complessiva) a Treviglio, l’anno scorso è risultato l’atleta con il miglior rendimento in campo. L’abruzzese (nato ad Atri l’8 ottobre 1993, ma orgogliosamente rosetano), guardia/ala di 193 cm con forte personalità, talento cristallino e notevoli doti realizzative, sinora ha collezionato 70 presenze in biancoblù segnando 852 punti.

Nelle 36 gare disputate nella passata stagione, Marini in 28′ sul parquet ha fatto registrare una valutazione media di 15,8 con 14,8 punti a incontro, tirando il 51% da due e il 33% da tre, risultando il giocatore italiano del girone verde con il maggior numero di tali subiti (4,6 a gara). Per le spiccate doti tecniche e per il temperamento da grande agonista, Pierpaolo Marini è molto apprezzato dal pubblico del PalaFacchetti e continuerà a vestire la canotta della Blu Basket.

«Pier ha numeri da “americano” per la categoria – spiega il d.s. Luca Infante – e averlo ancora con noi è il segnale di ferma volontà da parte della società di allestire un roster competitivo per la parte nobile della graduatoria».

UFF.STAMPA BLU BASKET TREVIGLIO