UFFICIALE – Pino Sacripanti torna sulla panchina di Pesaro

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver raggiunto l’accordo – su base biennale – con Stefano Sacripanti per il ruolo di Capo Allenatore della Prima Squadra. A Sacripanti viene affidata, oltre alla guida tecnica, anche la responsabilità dell’Area Sportiva. Coach Sacripanti si occuperà quindi anche della costruzione del roster e del coordinamento delle Basketball Operations.

Per il coach canturino classe 1970 si tratta di un ritorno nella società biancorossa dopo l’esperienza vissuta da coach tra il 2007 e il 2009.

La carriera di Sacripanti inizia con il Club della sua città, Cantù, prima da allenatore del Settore Giovanile e in seguito della Prima Squadra: nel 2001/2002 raggiunge la semifinale playoff e ottiene il titolo di miglior allenatore dell’anno. Nella stagione successiva centra la finale di Coppa Italia e nel 2003/2004 vince la Supercoppa Italiana. Il suo rapporto con la Società lombarda termina nel 2007: approda così a Pesaro, alla guida della VL appena tornata nel massimo campionato. Nel 2008/2009 con i pesaresi conquista l’accesso ai playoff.

Nell’estate 2009 accetta la chiamata di Caserta, dove resterà fino al 2013: nel 2010 con i bianconeri arriva fino alla semifinale playoff, conquistando anche l’accesso all’Eurolega per la stagione successiva. Dal 2013 al 2015 è di nuovo sulla panchina canturina, poi assume la guida tecnica della Scandone Avellino con la quale arriva in semifinale playoff e in finale di Coppa Italia contro Milano, ripetendosi anche l’anno seguente.

Nell’estate 2018 approda a Bologna, chiamato dalla Virtus, mentre nel campionato successivo e fino al 2022 allena Napoli, riportandola in Serie A e conquistando anche la Coppa Italia LNP. Nel 2023 viene chiamato a stagione in corso da Scafati: insieme ai campani centra la salvezza. Nel dicembre 2023 deve lasciare la panchina della Givova per motivi di salute.

Sacripanti è un punto di riferimento anche per quanto concerne la Nazionale Azzurra: nel 2017 è stato vice di Ettore Messina mentre in ambito giovanile insieme alla selezione Under 20 ha conquistato un oro, un argento e un bronzo in tre edizioni dei campionati Europei.

Ora torna alla VL, in quella Pesaro che lo ha sempre stimato: bentornato, ‘Pino’!

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro