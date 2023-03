UFFICIALE – Porte girevoli in casa Fortitudo Bologna: arriva Miha Vasl, parte Steven Davis

Fortitudo Pallacanestro è lieta di annunciare l’accordo con l’atleta Miha Vasl. Nato a Celje (Slovenia)il 2 marzo 1992, play/guardia di 192 cm, Vasl cresce cestisticamente in patria, nell’Hopsi Polzela, rimanendoci fino al 2014. Successivamente, si accasa al Zlatorog Lasko dove, oltre al campionato, gioca anche Alpe Adria Cup e FIBA Europe Cup. Nell’annata 2016/17, ecco materializzarsi la chiamata dalla Pro A francese, dove veste la maglia di Chalons-Reims mentre (la stagione seguente) alza il trofeo del campionato slovacco con il Patrioti Levice. Dal 2018 al 2022, Vasl colleziona statistiche molto importanti tra Slovenia e Slovacchia e, nell’annata 2021/22 (nuovamente all’Hopsi Polzela), mantiene una media di 21.3 punti, 5.6 rimbalzi e 6,4 assist in 26 partite giocate. Nella stagione in corso, infine, per Miha si spalancano per la prima volta le porte del campionato italiano e disputa la prima metà della stagione a Nardó, mantenendo una media di 10 punti, 2.6 rimbalzi e 2.4 assist a partita. E con la maglia del club pugliese, l’8 ottobre scorso al PalaDozza, Vasl si è messo in evidenza segnando 18 punti, catturando 6 rimbalzi e distribuendo 5 assist, proprio nel match giocato contro la Fortitudo. Esterno capace di ricoprire più ruoli, Vasl indosserà la maglia numero 19 della Flats Service. Benvenuto in Effe, Miha!

Fortitudo Pallacanestro comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’atleta Steven Davis. A Steven vanno i ringraziamenti del Club per la professionalità sempre dimostrata, con un sincero augurio per la prosecuzione della sua carriera.

Uff stampa Fortitudo Pallacanestro Bologna 103