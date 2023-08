UFFICIALE – Possamai rinnova con l’Umana Chiusi

Umana San Giobbe Basket è lieta di annunciare la conferma del centro classe 2001 di 212 cm per 100 kg, Luca Possamai.

Prodotto del settore giovanile dell’Umana Reyer, con la quale ha fatto tutta la trafila fino al debutto in Serie A, Possamai è alla terza stagione con la maglia dei Bulls. Ventotto partite giocate sulle quarantaquattro disponibili tra campionato, playoff, Supercoppa e Coppa Italia nella stagione 2021/22, con un rendimento di 1.8 punti a partita e 1.8 rimbalzi in 9.2 minuti di media in regular season, saliti a 2 punti e 2.3 rimbalzi in 9.8 minuti di media nei playoff. Numeri in forte crescita nel secondo campionato in Valdichiana. Ventisette presenze in tutte le competizioni con 9.33 punti e 3 rimbalzi in Supercoppa, 5.53 punti e 3.4 rimbalzi nel girone rosso, 9.5 punti e 5.5 rimbalzi nel girone bianco (season high da 22 punti e 10 palloni catturati contro Trapani) e 7.67 punti e 3 rimbalzi nelle tre partite della serie dei quarti di finale playoff contro Forlì.

Nel giugno 2022, Possamai ha fatto parte dei convocati di Coach Ramondino per il raduno della nazionale Under 23 e si è ripetuto rientrando nella long list del Green Team azzurro a inizio estate 2023.

“Sono molto contento della conferma – dichiara Possamai. Questo sarà il mio terzo anno a Chiusi e la mia intenzione è proseguire nel percorso di crescita intrapreso nelle ultime due stagioni. Ci aspetta un campionato molto duro, probabilmente il più difficile del periodo recente e per questo dovremo farci trovare pronti. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi e vogliamo dire la nostra”.

