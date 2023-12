UFFICIALE – Quirino De Laurentiis approda alla Apu Old Wild West Udine

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Quirino De Laurentiis.

Andrea Gracis (Direttore sportivo): “In vista della seconda parte del campionato, fase a orologio e playoff, abbiamo colto l’occasione di tutelarci aggiungendo un giocatore di sicura esperienza e affidabilità”. Adriano Vertemati (allenatore): “Mi sento di esprimere un sentito ringraziamento alla società per aver colto questa occasione in un mercato in cui i giocatori italiani di qualità sono veramente pochissimi. L’innesto di De Laurentiis ci permette di allungare il roster della squadra con un giocatore che, pur non essendo pronto da subito a giocare, potrà aiutarci a essere competitivi fino in fondo”.

Nato a Guardiagrele (in provincia di Chieti) il 30 ottobre 1992, centro di 207 centimetri per 106 chilogrammi, De Laurentiis arriva all’Apu dopo aver iniziato il campionato con la maglia di Scafati in Serie A.

Cresciuto cestisticamente nel Basket Chieti, De Laurentiis esordisce nel campionato di Serie B a 17 anni. Dopo l’esperienza a Castelfiorentino, nella stagione 2012-2013 si trasferisce in Sicilia. De Laurentiis veste la maglia di Agrigento in Serie A2 per 5 stagioni, giocando la finale playoff nel 2015. I due anni successivi li trascorre a Forlì con la maglia dell’Unieuro. Nel 2019 approda alla Bertam Tortona, con cui vince la Supercoppa LNP. La stagione successiva, quella in maglia Rieti, è la migliore in termini realizzativi per il nuovo lungo bianconero: De Laurentiis chiude con 13 punti e quasi 9 rimbalzi di media. Nell’estate del 2021 si accasa a Scafati. Con la società campana vince al suo primo anno il campionato di Serie A2 con 7.3 punti e 5 rimbalzi di media, dividendo il campo con Iris Ikangi e Diego Monaldi.

De Laurentiis continuerà la sua riabilitazione a Scafati durante queste prime settimane e si aggregherà alla squadra bianconera per completare il recupero verso metà gennaio.

Benvenuto a Udine Quirino!

Uff stampa Apu Udine