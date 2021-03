UFFICIALE – Rain Veideman ritorna a Mantova

Pallacanestro Mantovana è felice di annunciare il ritorno dell’atleta estone Rain Veideman in biancorosso.

Nato a Haljala, in Estonia il 01/10/1991 è una guardia che può ricoprire il ruolo di play di 192 cm. e ha scelto la divisa n. 6.

La carriera di Rain si svolge inizialmente quasi completamente in patria nel massimo campionato (dove vince due campionati e quattro Coppe di Estonia) con Rakvere, Tartu e Kalev/Cramo con una piccola parentesi in Serie A tedesca al Bayreuth nel 2012.

Nel marzo 2017 il suo arrivo in Italia in A2 con Udine dove resta fino all’estate del 2018. La stagione 2018/19 la inizia in patria, al Rapla, e nel dicembre 2018 approda agli Stings dove conquista i playoff e in 25 gare disputate segna 14.8 punti, 2.9 rimbalzi, 3.3 assist e 1.3 recuperi di media sul parquet.

La scorsa stagione ha iniziato in Estonia al Rakvere per poi passare all’Eurobasket Roma, sempre nel secondo campionato italiano. La stagione 2020/21 lo ha visto protagonista, sino a ieri, con la divisa dei Rostock Seawolves (A2 tedesca) dove occupava la seconda posizione in classifica.

Rain vanta una grande esperienza internazionale avendo disputato in carriera EuroChallenge, Baltic League, VTB League, Eurocup e FIBA Europe Cup. Veste inoltre la canotta della nazionale estone da diversi anni ed è stato anche capitano della stessa.

Tere tulemast tagasi Rain!

Uff stampa Stings Mantova