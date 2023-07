UFFICIALE – Real Sebastiani Rieti annuncia Raucci

Davide Raucci è il primo giocatore che si unisce alla Real Sebastiani Rieti in questa stagione. Raggiunto l’accordo fino al 30/06/2024. L’ala indosserà la canotta #24.

Davide nasce il 28 giugno del 1990 a Napoli ma all’età di 8 anni si trasferisce a Biella dove inizia a muovere i primi passi nel mondo della palla a spicchi. Esordisce in Serie A proprio con Biella per poi trasferirsi per 5 stagioni alla CUS Torino. Nel 2014 va alla Fortitudo Bologna dove vince il campionato di B e gioca le successive due stagioni in A2. Nella stagione 2017/2018 inizia con Cantù in A per poi accasarsi alla Virtus Roma in A2. Nei campionati successivi resta nel Lazio tra Cassino e Latina prima di trasferirsi, nella stagione 2021/2022, a Scafati. Dopo sei mesi fermo per un infortunio, nell’ultima metà di stagione è a Chiusi dove aiuta la squadra a raggiungere i playoff (6.7 punti di media per lui nel girone bianco). Ora la Sebastiani e Rieti per questa nuova stagione di A2.

Le sue parole sull’approdo alla RSR: “Sono carichissimo per questa nuova avventura. Ho già parlato con Ale Rossi, che ho incrociato a Scafati, mi ha introdotto a quello che è e sarà il progetto della RSR. Seguo con interesse la Sebastiani da un paio di stagioni e sono contento che la Società abbia puntato su di me per consolidarsi in A2. Non vedo l’ora di cominciare”.

