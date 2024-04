UFFICIALE – Redivo rinnova con Cividale

Lucio Redivo resterà una Eagle per altre due stagioni, fino al 2026!

Arrivato a stagione in corso nel 2022/2023, alla UEB Gesteco Cividale si è subito affermato come uno degli attaccanti più temibili della Serie A2 LNP Old Wild West, facendo impazzire la Marea Gialla – e i difensori – con i suoi canestri da distanza impossibile, magie in palleggio e assist inaspettati. Anche fuori dal campo ha conquistato tutti, guadagnandosi il soprannome “Sindaco” per la riconoscenza e l’affetto di cui gode a Cividale, di cui è diventato (primo!) cittadino adottivo.

In 46 partite giocate in maglia gialloblu ha tenuto medie di 17.8 punti, 4.1 assist e 2.8 rimbalzi con il 38.3% da tre.

