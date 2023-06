UFFICIALE – Renato Nicolai è il nuovo general manager del Nardò Basket

Nardò Basket è lieta di annunciare l’accordo con Renato Nicolai, figura di spessore all’interno dello scenario cestistico italiano: il bolognese classe 1963 sarà il nuovo general manager dei granata.

Dal 2005 docente presso l’Università di Bologna, Nicolai vanta un curriculum di primo ordine: la sua prima esperienza da dirigente sportivo è proprio a Bologna, dapprima con il Cus e poi con la Fortitudo. Dopo una breve esperienza a Ferrara, l’approdo a Brindisi, in concomitanza del periodo più brillante del club brindisino, caratterizzato dal ritorno in massima categoria e diverse stagioni trascorse nei piani alti della classifica. Successivamente, l’esperienza all’ombra della Mole, con Torino, con cui trionfa in Coppa Italia nel 2018. Un ulteriore successo arriva nella stagione seguente, quando, durante il suo trascorso a Sassari, la Dinamo vince la Europe Cup. Un ulteriore parentesi a Torino prima di approdare a Scafati, dove fornisce il suo contributo alla salvezza della squadra in Serie A nel corso dell’ultima stagione sportiva.

“Le prime parole in un nuova società sembrano sempre scontate, ma non c’è nulla di scontato nella scelta che mi spinge verso questa nuova avventura. Il club ha voglia di misurarsi e di migliorare – afferma Renato Nicolai – ed io sono felice ed orgoglioso di essere parte di questo progetto. Non ho nulla da promettere ai tifosi se non tutto il mio impegno: i risultati si raggiungeranno se saremo capaci di lavorare in gruppo e sono certo che i presupposti per farlo ci siano tutti”.

UFF. STAMPA NARDO’ BASKET