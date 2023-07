UFFICIALE – Rimini chiude col botto: biennale a Justin Johnson

Il mercato dell’Rbr si chiude con un vero e proprio colpo a effetto. Portando in riva all’Adriatico un giocatore reduce da esperienze in A1, Bundesliga e coppe europee. RivieraBanca Basket Rimini comunica di aver raggiunto un accordo biennale con l’atleta statunitense Justin Blake Johnson. Si è trattata di un’operazione lampo: verificata la disponibilità del giocatore, l’accordo è stato raggiunto nell’arco di 24 ore. Per la RivieraBanca si tratta di un annuncio di grande prestigio: dato che riporta in serie A2 un giocatore che nelle sue ultime esperienze ha militato al piano di sopra in Italia (una stagione a Pistoia, due a Reggio Emilia) e lo scorso anno in Bundesliga con l’MHP Riesen Ludwigsburg, club tedesco con cui ha preso parte anche all’ultima Champions League.

Ala/centro, nato il 23 maggio del 1996, 201 centimetri, originario di Bowling Green (Kentucky), Johnson è uscito nel 2018 dall’Università di Western Kentucky, iniziando la sua carriera professionistica proprio in Italia, in serie A2, a Cagliari. Con la maglia della Hertz Cagliari, nel 2018/2019, si era subito messo in mostra con 16,7 punti di media più 9,4 rimbalzi e 1,3 assist. L’anno successivo arriva dalla Giorgio Tesi Group la chiamata in serie A1: nel massimo torneo fa registrare 13,4 punti di media più 6,9 rimbalzi. Poi due stagioni alla UnaHotels Reggio Emilia: la prima a 7,1 punti più 5,6 rimbalzi, la seconda a 8,3 punti più 5,9 rimbalzi. Nel massimo torneo italiano il nuovo Usa di Rimini fa registrare in carriera 79 partite giocate con 708 punti segnati. La scorsa estate la chiamata da Ludwigsburg, nel massimo torneo tedesco, dove chiude a 8,7 punti più 5,1 rimbalzi.

Justin Johnson è un giocatore con innumerevoli doti tecniche, è un giocatore interno, ma sa mettere palla a terra sul perimetro e ha una mano delicata nel tiro dalla lunga distanza. Ama giocare spalle canestro contro i pari ruolo e nonostante l’altezza ha in tutto il suo percorso europeo dato sempre grande affidabilità nella presenza a rimbalzo.

Questo il commento di coach Mattia Ferrari sul giocatore con cui di fatto RivieraBanca va a chiudere il suo mercato: “Tecnicamente è il prototipo di giocatore che stavamo cercando – spiega l’allenatore -, ha possibilità di giocare sia nel ruolo di 4 sia di 5. Ha un buon tiro, sa mettere palla per terra e anche attaccare l’area. E’ in assoluto l’opzione più importante che potevamo firmare all’interno del mercato. Annunciamo un giocatore di livello, che ha dimostrato di avere numeri importanti al piano superiore. Aspetto non indifferente conosce bene l’Italia, ha vissuto da giovane l’A2 e ha tre anni di A1 nel curriculum. Ha anche giocato per tre anni di fila le coppe europee. Ma l’aspetto ancora più significativo è che arriva a Rimini a 27 anni, nel pieno della sua carriera, porterà alla squadra doti fisiche e una maturità cestistica di alto livello”.

A basket mercato appena chiuso, è tempo per coach Mattia Ferrari di un primo bilancio sulla campagna acquisti: “Il lavoro del ds Davide Turci è stato come sempre ottimo, in due mesi ha assemblato un roster di primo livello. Avevamo le priorità sulle conferme con un processo tecnico di crescita definito, poi cercavamo giocatori che si sposassero per provare a fare uno step successivo. Ci sono tutti gli ingredienti per fare un passo in avanti”.

