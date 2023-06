UFFICIALE – Rimini conferma Andrea Tassinari

E’ ormai diventato un beniamino del pubblico biancorosso e per la terza stagione consecutiva vestirà la maglia di RBR. RivieraBanca Basket Rimini è lieta di comunicare la conferma, per la stagione sportiva 2023/2024 in serie A2, del suo numero 0 Andrea “Tasso” Tassinari. In queste due stagioni a Rimini, “Tasso” ha deliziato il palato del pubblico del Flaminio a suon di canestri spettacolari e spesso dall’alto peso specifico. Durante l’ultima stagione regolare è stato un elemento chiave del quintetto di coach Mattia Ferrari e ha chiuso con 6 punti di media a partita, più 1,6 rimbalzi sempre a match e 2,5 assist a gara. Il suo ruolo di leader è cresciuto costantemente lungo la stagione, toccando l’apice nella super vittoria di gara1 playoff sul parquet della Gruppo Mascio Treviglio, quando Andrea ha fatto registrare il suo high stagionale con 28 punti personali, figli soprattutto di uno strabordante 8 su 13 da tre punti.

Dopo la conferma dell’ala Stefano Masciadri, inizia così a prendere forma il roster in vista della prossima stagione. Andrea Tassinari ha saputo in due anni diventare un faro dell’Rbr grazie al suo talento e alla grinta messa sul parquet, a cui ha aggiunto grandi valori umani uniti a una genuinità che sono diventate caratteristiche importanti sia nello spogliatoio sia nel legame con il pubblico biancorosso.

Nato nel 1996, Tassinari prima dell’ultima stagione nella quale ha dimostrato di poter essere protagonista in serie A2, era stato tra i trascinatori della RivieraBanca durante la cavalcata vincente che ha portato il club alla promozione dalla serie B alla serie A2. Nel suo curriculum può contare su nove anni di settore giovanile alla Virtus Bologna ed era arrivato a Rimini dopo aver trascorso due stagioni nelle fila di San Vendemiano in serie B. Nel 1018/2019 aveva già festeggiato una promozione dalla B alla serie A2 con Orzinuovi.

Andrea Tassinari già scalpita e non vede l’ora di cominciare la nuova stagione con la maglia di RivieraBanca Basket Rimini: “Sono molto felice di poter ancora fare parte del progetto Rbr e non vedo l’ora di cominciare la nuova stagione, poter scendere in campo per la terza stagione in questa piazza così calorosa e ambiziosa è per me motivo di orgoglio e mi fornisce tantissimi stimoli. Ripartire da delle solide basi, ci consentirà di avere sin da subito un’identità e ciò che mi piace del gruppo Rbr e che oltre ai risultati sportivi si valorizzano e c’è grande considerazione per le persone, un aspetto umano che non è sempre così facile da trovare. Il prossimo anno dovremo fare i conti con un campionato destinato a livellarsi ulteriormente verso l’alto, vista la formula e le retrocessioni che ci saranno. Da adesso in avanti la competitività, per arrivare poi al girone unico di A2, è destinata ad aumentare, ci saranno sempre più squadre attrezzate, ma noi saremo tra quelle e ci faremo trovare pronti. Inoltre abbiamo il desiderio di fare un ulteriore step in avanti nel processo di crescita della società. Non vedo l’ora di poter tornare a sentire il calore del Flaminio, sono trascorse poche settimane dalla fine dei playoff ma già mi manca da morire”.

Congratulazioni Tasso per questa nuova avventura!

UFF.STAMPA RIMINI BASKET