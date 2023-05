UFFICIALE – Rimini conferma coach Ferrari

Rimini riparte dalla sua guida e inizia a gettare le basi in vista della stagione sportiva 2023/2024. La RivieraBanca Basket Rimini è lieta di comunicare la conferma di coach Mattia Ferrari, che rimane legato ai colori biancorossi per la sua terza stagione consecutiva. Dopo la promozione dalla serie B alla serie A2 nel 2021/2022 e aver raggiunto i playoff da neopromossi nella stagione appena conclusa, si prosegue sui binari della continuità. Si tratta della naturale prosecuzione dopo il contratto triennale stipulato nel 2021: la società è felice di poter iniziare la nuova stagione con questo primo annuncio. Coach Mattia Ferrari si è meritato appieno questa conferma e la massima fiducia del club, con il lavoro sul campo e due anni di grandi risultati ottenuti insieme.



Queste le parole di coach Mattia Ferrari a seguito della conferma: “Sono molto contento perché per me è motivo d’orgoglio proseguire nel progetto di Rimini. Mi sento molto legato, da due anni siamo al lavoro per ottenere i migliori risultati sportivi possibili. Rimini è un grande club, una grande piazza, è l’occasione giusta per provare a fare un ulteriore step in avanti. E’ uno stimolo personale e lavorativo incredibile. I margini di crescita del progetto cestistico sono ampissimi. Rimini è una piazza ambiziosa quanto seria ed equilibrata. Dopo due anni tutto questo è fonte di garanzia, di poter fare un grande lavoro: da subito ci siamo messi all’opera per costruire una squadra ancora più competitiva per entrare nella futura A2 a girone unico. Ci aspetterà un campionato selettivo, ma la serietà e il calore del nostro pubblico sarà utile per una nuova stagione entusiasmante”.+

UFF.STAMPA RIVIERABANCA BASKET RIMINI