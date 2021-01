UFFICIALE – Roberto Rullo è un nuovo giocatore della Stella Azzurra Roma

La Stella Azzurra Basketball Academy è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo fino a fine stagione 2020/2021 con Roberto Rullo, nato a Lanciano il 5 febbraio 1990, 1.93 di statura, guardia tiratrice, nell’ultima stagione alla Virtus Roma.

“Sono molto carico per questa nuova avventura. – dice Roberto – Molto felice di poter ritornare a giocare in un posto come la Stella Azzurra Roma. Vedere tutti questi ragazzi allenarsi duramente è molto stimolante e motivante. Ho conosciuto tutto lo coaching staff: mi sento in buone mani. Sono certo che riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo: salvarci!”.

La guardia sarà a disposizione di coach Germano D’Arcangeli a partire dalla partita del 27 gennaio contro la Pallacanestro Forlì.

LA CARRIERA:

Cresciuto nel settore giovanile prima della Virtus Siena, Roberto ha esordito in Serie A nella stagione 2006/2007 con la Benetton Treviso. In prestito ad Imola in Serie A2, ritorna a Treviso per la stagione 2008/2009.

Nell’estate del 2009 Rullo è di nuovo in Legadue a Casalpusterlengo, dove registra con 8,3 punti e 1,6 assist di media. La guardia abruzzese inizia la stagione 2009/ 2010 a Teramo in Serie A, per poi trasferirsi nel mese di gennaio a Veroli, in A2.

Dopo aver iniziato il 2011/12 a Capo d’Orlando, Roberto si trasferisce a Pistoia dove conquista la promozione in Serie A. Nell’estate del 2013 viene ingaggiato dalla Pallacanestro Cantù, dove partecipa all’Eurocup.

Nella stagione 2014/2015, l’esterno torna in Serie A2, alla Dinamica Mantova, per poi trasferirsi nel 2015/2016 alla Viola Reggio Calabria con una media di 12,8 punti e 3,2 rimbalzi a partita.

Nel 2016/17 Rullo veste la maglia di Latina, chiudendo il campionato con 12 punti, 2,4 rimbalzi e 3,1 assist. Dal 2017 al 2019 è in Sardegna con la maglia della Dinamo Cagliari, con la quale lo due anni fa ha totalizzato 11.9 punti, 3.1 rimbalzi e 2.8 assist. Rullo vanta dieci presenze con la Nazionale Italiana, mentre con la selezione Under 20 ha disputato i Campionati Europei del 2008, del 2009 e del 2010.

