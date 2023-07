UFFICIALE – Ruben Zugno approda a Orzinuovi

L’Agribertocchi Orzinuovi è lieta di annunciare l’accordo con Ruben Zugno, playmaker italiano di 187 cm, per la stagione 2023/2024.

Classe 1996 e nativo di Caltanissetta, Ruben Zugno muove i primi passi nella palla a spicchi presso la Pallacanestro Cantù, società con la quale compie l’intera trafila giovanile fino a mettere in bacheca uno Scudetto Under 20, insieme ad una vecchia conoscenza orceana come Giacomo Siberna, venendo eletto MVP della finale e collezionando 12 presenze in Prima Squadra (Serie A), agli ordini dei coaches Fabio Corbani e Nicola Brienza. Terminato il proprio percorso di formazione cestistica, accetta la proposta di Agrigento (Serie A2), dove rimane per un biennio dando un apporto cruciale in uscita dalla panchina. La stagione 2018/2019 lo vede ai nastri di partenza con la canotta di Bergamo (Serie A2), disputando tre campionati di alto rendimento, in cui ha l’occasione di crescere in maniera importante ed ottenere i gradi di capitano. Durante l’estate del 2021 le cifre maturate in terra orobica gli valgono la chiamata di Torino (Serie A2), società ambiziosa e costruita per tentare il salto di categoria, fatturando 3.8 punti di media a partita conditi da 2.4 assist in 17 minuti di utilizzo medio, come cambio del regista americano Trey Davis. Riparte dalla NPC Rieti (Serie A2), facendo registrare 8.0 punti di media a partita glassati da 2.3 rimbalzi catturati e 3.4 assist, ma a metà campionato si trasferisce a Nardò (Serie A2), mettendo a tabellino 9.8 punti di media a partita addizionati a 3.3 rimbalzi catturati e 3.5 assist, recitando un ruolo da protagonista per l’accesso ai playoff promozione. Ruben Zugno ha indossato la canotta azzurra della Nazionale Under 18 e della Nazionale Under 20 in diversi tornei amichevoli.

Queste le parole di Alessandro Muzio, Direttore Sportivo dell’Agribertocchi Orzinuovi, dopo l’accordo con Ruben Zugno: «Con la firma di Ruben Zugno ci siamo assicurati un playmaker di categoria, che ha sempre giocato in Serie A2 anche in piazze importanti come Torino e Rieti e che a Nardò ha contribuito, nella seconda parte della scorsa stagione, al raggiungimento dei playoff. E’ un giocatore che seguivamo da tempo e che abbiamo già cercato di portare ad Orzinuovi in diverse occasioni, che però non si erano concretizzate. Siamo felicissimi che Ruben Zugno faccia parte della squadra, andando a ricoprire un ruolo importante e che, nonostante la giovane età, ci possa dare un buon livello di esperienza in Serie A2, categoria che ha vissuto da quando ha terminato il percorso giovanile con Cantù, vincendo lo Scudetto Under 20 e già allora mi aveva impressionato. E’ un playmaker di assoluto livello per questo campionato e che è in grado di aiutare la squadra ha ottenere i risultati che noi tutti speriamo».

Ruben Zugno commenta così la firma ad Orzinuovi: «Sono contento di poter giocare ad Orzinuovi durante la prossima stagione. Ritengo, infatti, che sia una società organizzata, ambiziosa ed un ambiente dove sia anche possibile lavorare bene, migliorare e togliersi delle soddisfazioni. Coach Andrea Zanchi ha saputo trasmettermi delle ottime sensazioni ed è stato fondamentale affinché scegliessi Orzinuovi. Sono molto carico e motivato per questa nuova avventura e non vedo l’ora di arrivare per conoscere i tifosi, i miei compagni di squadra ed iniziare ad allenarsi assieme».

Ufficio Stampa Pallacanestro Orzinuovi