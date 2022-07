UFFICIALE – San Severo cala il colpo: firmato Ed Daniel

L’Allianz Pazienza Cestistica città di San Severo comunica di aver acquisito le prestazioni dell’atleta Edward Lee Daniel; un autentico top player, garanzia assoluta, signore assoluto del pitturato, possente e nello stesso tempo atletico.

Ed (203cm 102 kg) nasce in Alabama nel 1990 disputa tutta la carriera universitaria con Murray State, chiudendo l’ultima stagione da senior con numeri importanti (13 punti e 10 rimbalzi di media a partita). Arriva da rookie in Italia, in serie A1 con la maglia di Pistoia nel 2014 e timbra 9 punti 8 rimbalzi a partita. Nel 2014/2015 si trasferisce all’OpenjobMetis Varese e, sempre in serie A, fa registrare quasi 10 punti e 7 rimbalzi di media, prima di firmare a stagione in corso (febbraio 2015) per la Vanoli Cremona (7,3 punti e 8,4 rimbalzi di media). La prima ed unica esperienza in serie A2 risale al 2015/2016, allorquando in maglia Fortitudo Bologna è tra i protagonisti della cavalcata dei felsinei, con i suoi 13,8 punti, 9,7 rimbalzi e 2,3 assist di media. Seguono esperienze in giro per l’Europa, indossando le casacche del Maccabi Ashdod (2016/2017, nella massima serie israeliana), dello Champagne Chalons-Reims Basket (2017/2018, nella A1 Jeep Elite francese), del Peristeri GS Athens (2018/2019, in serie A greca), nuovamente del Lavoropiù Fortitudo Bologna (2019/2020, A1) dove dimostra di essere sempre un fattore, a prescindere dalla franchigia e dalla categoria. Nell’ultimo biennio si registra un passaggio nella massima categoria ellenica per difendere i colori del GS Iraklis Thessaloniki (con cui ha fatto esperienza anche in Champions League), prima di spostarsi a marzo 2021 al KB Rahoveci in Kosovo, collezionando 17,1 punti, 10,3 rimbalzi e 1,5 assist di media e raggiungendo anche la semifinale scudetto. Ultima stagione da assoluto totem in maglia Scafati dove, con 11 punti 8 rimbalzi, e (come dicono da quelle parti) ‘cazzimma’ da vendere è uno degli artefici della promozione in A1 della formazione del presidente Longobardi.

A lui l’augurio di trovare a San Severo la sua “dolce Alabama dove i cieli sono così azzurri” e di condurre la Cestistica al porto sicuro della salvezza.

“Non avete idea di quanto sia carico e pronto per questa nuova avventura a San Severo – dichiara il nuovo pivot giallonero -. Non vedo l’ora di incontrarvi tutti, ragazzi! Ci aspetta una stagione lunga, difficile ma allo stesso tempo avvincente e, già dal primo match, dobbiamo alzare la concentrazione e provare a vincere ogni partita. Ogni volta calcheremo il parquet come se fosse una finale e daremo il massimo per questa maglia. Ho sensazioni molto positive; con i nostri fan ci divertiremo. Stateci vicino, io sto arrivando!”.

A commentare l’arrivo del top player Daniel è il suo nuovo coach, Damiano Pilot:

“Chiudiamo il mercato aggiungendo Ed alla nostra squadra; un grande colpo per alimentare l’entusiasmo dei nostri splendidi tifosi. Il campionato appena concluso lo ha consacrato come uno dei giocatori più dominanti di questa lega. È stato una delle chiavi fondamentali per la cavalcata di Scafati e sono certo che vorrà confermare quanto di buono fatto l’anno scorso con il ricoprire nella Cestistica un ruolo più centrale. Il ragazzo ha accettato la nostra offerta in tempi rapidissimi ed è la dimostrazione di quanta motivazione abbia; con lui il roster è completo. Adesso si comincia a programmare tecnicamente una stagione lunga e difficile, in cui bisognerà farsi trovare pronti sin dalla prima partita”.

Benvenuto a San Severo, Ed!

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo