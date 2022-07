UFFICIALE – San Severo firma l’under Andrea Arnaldo

L’Allianz Pazienza Cestistica città di San Severo annuncia l’accordo con l’under brindisino Andrea Arnaldo. Guardia, classe 2002, 195 cm, è cresciuto nell’Aurora Brindisi fino al 2017 per poi trasferirsi a Trieste. Con la casacca alabardata disputa il campionato under16 e under18 vantando presenze anche in massima Serie con la prima squadra. Per lui anche diverse esperienze nelle nazionali giovanili, con cui ha preso parte all’Europeo Under 16 a Novi Sad, in Serbia nel 2018, oltre alle partecipazioni ai raduni azzurri di categoria. La stagione passata l’esordio in A2 con la maglia di Ravenna con 12 minuti di utilizzo, un canestro ed un rimbalzo a partita. L’atleta giunge in prestito gratuito da Trieste, a cui vanno i ringraziamenti della società giallonera per la fiducia.

“Gli iniziali contatti con la società – sono le prime dichiarazioni di Arnaldo – mi hanno sin da subito entusiasmato, ma dopo aver chiacchierato con coach Pilot non ho esitato un momento e ho voluto questa firma a tutti i costi. Entrambi abbiamo parlato di agonismo e ciò mi ha fatto capire di essere sulla stessa lunghezza d’onda dello staff soprattutto per quanto riguarda l’idea di pallacanestro che vogliono esprimere e di cui sono felice di far parte”. “Cercherò – conclude l’under – ogni partita di esprimermi al massimo e di trasmettere ai miei compagni e ai tifosi la voglia di far bene. Al ‘sesto uomo’ giallonero prometto entusiasmo e passione. Non vedo l’ora di iniziare a giocare a casa nostra”.

L’assistant coach Edoardo Rabolini analizza le caratteristiche del neo tassello giallonero:

“Con Arnaldo aggiungiamo un giocatore dall’ottimo potenziale tecnico e fisico. Un atleta con alle spalle un importante percorso di settore giovanile, giocando anche con la maglia della nazionale Under16. Arriva da un anno a Ravenna dove avrà sicuramente accumulato esperienza da mettere al servizio per la nostra squadra. È un ragazzo che ha voglia di dimostrare il suo valore, ha fame di emergere. San Severo è la piazza giusta affinché le sue caratteristiche spicchino sempre più”.



Benvenuto a San Severo, Andrea!

Ufficio Stampa Cestistica Città di San Severo