UFFICIALE – Scaligera Verona, Salvatore Trainotti nuovo direttore generale

Scaligera Basket è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo triennale con Salvatore Trainotti per il ruolo di Direttore Generale del Club a partire dalla stagione 2024/25.

Salvatore Trainotti, nato a Trento nel 1971, è laureato in Economia Politica con Master in gestione e organizzazione di associazioni No Profit. Allenatore di Settore Giovanile e Senior fino alla C1 dal 1990 al 2003, si è dedicato poi alla carriera di dirigente fino a diventare General Manager dell’Aquila Basket Trento, ruolo che ricopre dal 2006 al 2022. Dal settembre 2019 diventa Responsabile Sviluppo Squadre Nazionali Maschili della Federazione Italiana Pallacanestro e dal dicembre 2020 assume il ruolo di Direttore Generale del Settore Squadre Nazionali Maschili e Femminili. Al termine della stagione 2021/22 lascia l’incarico di General Manager dell’Aquila Basket Trento per dedicarsi a tempo pieno all’impegno federale.

È stato Capo Delegazione della Nazionale Maschile al Torneo Preolimpico di Belgrado ed ha ricoperto lo stesso ruolo nella successiva spedizione azzurra alle Olimpiadi di Tokyo nell’agosto 2021. Ha inoltre partecipato con la Nazionale Maschile ad EuroBasket 2022 e alla Fiba World Cup 2023. L’ex GM di Trento continuerà a ricoprire il ruolo di Direttore Generale del Settore Squadre Nazionali con incarico part-time.

Ha vinto il premio di “General Manager dell’anno” in Legadue nel 2013/14, stagione in cui l’Aquila è stata promossa nella massima serie, e di “Dirigente dell’anno” in Serie A nella stagione 2014/15. Inoltre, è stato nominato “Personaggio dell’anno” all’interno della prestigiosa kermesse degli “Oscar del Basket – Premio Reverberi” per l’annata 2016/17.

Il Neodirettore Generale gialloblù verrà presentato ai media in una conferenza stampa che si terrà venerdì 7 giugno alle ore 11.00 presso la Sala Hospitality del Pala AGSM AIM. La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta sui profili ufficiali Facebook e YouTube di Scaligera Basket.

