Ecco un’altra conferma… Matteo Schina continuerà a vestire la maglia gialloblù anche nella stagione 2023/24. Non solo: il giovane playmaker è stato convocato da Italbasket per giocare con il “Green Team” due amichevoli in Spagna il 3 e 4 luglio.

Congratulazioni Matteo e ci rivediamo presto a Torino.

UFF.STAMPA REALE MUTUA TORINO