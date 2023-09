UFFICIALE – Sella Cento, Ty Sabin confermato per la stagione

La Benedetto XIV comunica di aver raggiunto un accordo con la guardia Tyler Francis “Ty” Sabin che, dopo aver partecipato alla preseason da aggregato, entrerà ufficialmente a far parte del roster di Coach Mecacci. “Dopo il try out, durante il quale abbiamo verificato le sue condizioni fisiche dopo il lungo stop, abbiamo deciso di andare avanti con Sabin per continuare ad inserirlo sempre più nei nostri meccanismi di squadra”, ha dichiarato l’allenatore biancorosso. “La voglia del giocatore di essere protagonista dopo un anno di inattività, siamo certi, rappresenterà quella motivazione extra per essere competitivi all’interno del nostro campionato”. Nato il 15 ottobre 1994, di nazionalità statunitense, dopo il college nei Ripon Red Hawks ha completato la sua formazione cestistica in giro per l’Europa: nel 2017-2018 ha giocato in Danimarca nei Hørsholm 79ers, e l’anno seguente si è spostato in Spagna vestendo la maglia del Básquet Coruña viaggiando a 9.1 punti di media. Nel giugno del 2019 ha firmato per i Wetterbygden Stars, squadra svedese con la quale ha acquisito altra esperienza e si è imposto come miglior realizzatore del campionato con 22,2 punti a partita. Le migliori cifre in carriera le ha registrate l’anno seguente in Islanda al KR Reykjavìk realizzando 47 punti nella gara d’esordio e chiudendo la stagione con 25,6 punti di media; numeri di alto livello che ha mantenuto anche in Italia nella sua esperienza in A2 alla Cestistica San Severo, dove è stato capocannoniere del campionato con 21,6 punti di media venendo premiato come miglior straniero del campionato al termine della stagione 2021-22. Ty Sabin fa del tiro dalla lunga distanza la sua arma migliore, possedendo comunque ottimi fondamentali, visione di gioco e rapidità di gambe. L’esperienza internazionale e il bagaglio cestistico accumulato in questi anni in giro per l’Europa fanno dello statunitense una guardia completa; aver completato la preseason con la Benedetto rende Sabin già perfettamente integrato alla squadra e quindi pronto al campionato. Benvenuto a Cento, Ty!

Uff stampa Benedetto XIV Cento