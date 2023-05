UFFICIALE – Si separano le strade di coach Moretti e Juvi Cremona

Le strade della Ju-Vi Ferraroni Cremona e coach Paolo Moretti si separano.

La Società Ju-Vi Ferraroni Cremona rispetta la scelta fatta da coach Paolo Moretti, il suo lavoro e la professionalità hanno portato la squadra alla salvezza per la stagione appena conclusa.

Il nome di Paolo Moretti rimarrà per sempre nella storia della Società.

Negli annali sarà ricordato come colui che ha condotto la squadra ad una storica salvezza nella prima stagione in A2.

La Società augura a Paolo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale.

Marco Abbiati: “Personalmente ringrazio Paolo per aver accettato la chiamata della Ju-Vi con entusiasmo immediato al primo contatto. Mi dispiace che le strade si dividono, devo essere sincero ma, bisogna essere orgogliosi entrambi dei risultati ottenuti. Considero Paolo un grande allenatore e un’ottima persona alla quale auguro tanta felicità.”

Paolo Moretti: “Ringrazio la famiglia Ferraroni e tutta la famiglia Juvi per questo viaggio di poco meno di due mesi fatto insieme.

Viaggio che ci ha portato a raggiungere l’obbiettivo salvezza con grande merito, con una giornata di anticipo in una Pool Salvezza infernale e complicata, un lavoro fatto insieme con sacrificio dedizione ed umiltà, al quale sono orgoglioso di avere contribuito.

Grazie ai giocatori, allo staff, al club tutto ed ai tifosi juvini.

Il mio saluto è allo stesso tempo un enorme in bocca al lupo per un grande futuro che la Juvi Cremona si merita.

Orgoglioso di essere entrato nella Famiglia Juvi.

