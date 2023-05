UFFICIALE – Simone Vecerina è il rinforzo della Staff Mantova per i playout

By

La Pallacanestro Mantovana è lieta di annunciare la firma di Simone Vecerina per la serie di playout contro San Severo.

Reduce dai playout di serie B giocati con Capo d’Orlando, Vecerina è alto 1,96 cm per 91 kg e può essere schierato come playmaker o guardia.

Nato il 5 ottobre 1999 a Magenta (MI), Simone è cresciuto nelle giovanili dell’Olimpia Milano e disputa la prima stagione da senior a Bernareggio, con cui conquista subito la promozione in serie B. Nell’annata successiva passa a Vigevano, sempre nella cadetteria, per poi spostarsi a Crema nel campionato 19/20.

Nel 2020/21 fa parte del roster di Bergamo nella sua prima avventura in serie A2 (6.1 punti, 1.8 rimbalzi e 1 assist in 16.7 minuti di media, le sue cifre), mentre nel 2021/22 si trasferisce a Capo d’Orlando in cui è rimasto fino a pochi giorni fa.

Nelle 28 partite della stagione regolare in serie B fa registrare medie di 14.6 punti (44% da 2 punti, 33% da 3 e 65% ai liberi in 31.4 minuti a gara), 5.3 rimbalzi e 2.3 assist, con un season high di 27 punti nel successo contro la Viola Reggio Calabria per 95-90.

Le prime parole di Vecerina da neo giocatore biancorosso:

“L’interessamento di Mantova è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Ringrazio davvero la società e lo staff tecnico per avermi dato questa importante possibilità che non ho esitato a cogliere. Cercherò di ambientarmi il prima possibile in questa nuova realtà e spero di togliermi delle belle soddisfazioni insieme al resto della squadra”.

uff.stampa sting mantova