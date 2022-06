UFFICIALE – Stefano Rajola nuovo allenatore di Chieti

Dopo aver perfezionato le pratiche per l’iscrizione al campionato di serie A2 per la stagione 2022/2023, la Chieti Basket 1974 è lieta di annunciare l’ingaggio di Stefano Rajola come head coach per il prossimo campionato.



Con un passato importante con la canotta teatina sulle spalle (dal 2009 al 2013), coach Stefano approda alla panchina biancorossa a seguito delle sue esperienze alla guida dell’Amatori Pescara (dal 2017 al 2019), del Campetto Ancona (dal 2019 al 2021) e della

Fortitudo Bologna, dove ha ricoperto il ruolo di vice allenatore.



In bocca al lupo coach Rajola e un caloroso benvenuto nella famiglia Chieti Basket!

Uff.Stampa Chieti Basket