UFFICIALE – Terry lascia Trieste e approda a Udine come rinforzo playoff

L’Apu Old Wild West Udine è lieta di annunciare l’ingaggio di Emanuel Terry per i play off 2023. Dopo due mesi e mezzo, dunque, il team bianconero riavrà a disposizione una coppia di giocatori Usa, entrambi con trascorsi in NBA. Con l’arrivo di Terry e l’esplosione di Isaiah Briscoe si confermano le grandi ambizioni del club friulano.

Nato a Birmingham (in Alabama, Stati Uniti) il 21 agosto 1996, Terry è cresciuto cestisticamente nei Railsplitters della Lincoln Memorial University (LMU) dove è rimasto fino al 2018. Dopo due brevi esperienze nella NBA Development League con le maglie di Phoenix Suns e Miami Heat, è approdato in Europa, collezionando diverse presenze tra Turchia (Banvit Basketbol Kulubu), Israele (Hapoel Jerusalem) e Serbia (Stella Rossa Belgrado). Nel 2020 il centro americano – 206 centimetri per 100 chilogrammi – è rientrato in patria, disputando due campionati di G-League: il primo con gli Ontario Clippers, il secondo con gli Stockton Kings. Proprio in California si è registrata una delle sue migliori stagioni, con 13.5 punti, 8.4 rimbalzi e 1.7 assist di media a partita (in 40 gare disputate). Nel 2022 è migrato nuovamente nel Vecchio Continente, accettando l’offerta dell’Orleans, club della prima divisione francese. A settembre dello stesso anno è volato in Asia, ai Samsung Thunders di Seoul (in Corea del Sud), dove ha collezionato 11.3 punti e 9 rimbalzi di media a partita. Infine a gennaio 2023 è arrivata la chiamata della Pallacanestro Trieste, con la quale ha disputato 13 incontri in Serie A (10.3 punti e 7.7 rimbalzi a partita e una valutazione media di 16.1).

Emanuel Terry, che ha scelto la maglia numero 33, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023.